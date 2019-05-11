Вернидуб: І Динамо, і Шахтар повинні давати грати орендованим гравцям, якщо ми їм платимо зарплату

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб після матчу з Динамо підкреслив, що виступає за участь орендованих гравців у матчах, якщо клуб сам платить їм зарплату.

"У першому таймі Динамо забило швидкий гол, були ще моменти у них. Ми грали майже без моментів. Не було агресії, не вибігали в атаку. У перерві поговорили, внесли певні корективи, зробили зразу дві заміни.

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Другий тайм був вже цікавішим, у нас з'явилися моменти. У киян було достатньо моментів, але та гра, яку сьогодні продемонстрував Микита Шевченко, заслуговує на дуже схвальні слова. Можливо, він – найкращий гравець туру. Адже те, що він сьогодні виробляв... Я сподіваюся, що він повернувся до нас недарма.

Та і команда заграла по-іншому, з'явилися моменти. Можливо, це десь і незаслужено, що кияни зіграли з нами внічию, та це – футбол: завжди хтось виграє, хтось програє, хтось грає внічию. Ми задоволені та раді цьому очку.

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Чому я не ходив на прес-конференції? Після Інгульця трохи підвело здоров'я, не хотів ходити, і попросив свого помічника Олександра Грицая. Я людина емоційна. Плюс могли бути якісь провокаційні питання, я людина пряма, міг десь відповісти, зачепитися, а у нас є телеканали, які люблять це все розкручувати. Тому я взяв паузу, трохи поправив здоров'я.

Думка стосовно орендованих гравців? Я не відмовляюся від своїх слів. Спочатку у нас була дружба з Шахтарем, ми брали у них багато достатньо непоганих футболістів. Потім ми посварилися, тому що не давали грати цим гравцям. Хоча багато з них стали класними футболістами, і грають не лише в Україні, а і в Європі.

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Зараз я беру гравців у Динамо. І буду це робити далі. І я вважаю, що орендовані гравці мають грати. Єдине, що зараз ми беремо менше. Як зараз у Маріуполя 8 гравців, у нас було 6 чи 7. Погано, коли ці гравці не можуть грати. Я вважаю, що це неправильна політика ані Динамо, ані Шахтаря. Зарплату ми платимо цим хлопцям. І так само було з орендованими у Шахтаря. Ми їм платили, не Шахтар. Якби ми їх брали в оренду, а платив їм Шахтар, це було б несправедливо, так", – сказав Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.