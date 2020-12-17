Юрій Вернидуб запевнив, що не буде надто вибагливим у виборі свого наступного клубу.

"Чи скучив я за роботою? Є дзвінки, але не більше того. Хочу працювати в Україні, я ж українець. Думаю, що будь-який український тренер хоче працювати в нашій Прем'єр-лізі.

Вернидуб: Мені дуже приємно, що зателефонував капітан Шахтаря і команда привітала мене з чемпіонством

Клуб? Можна в клуб-середняк або навіть новачок. Все ж залежить від того, які умови роботи, база. Якщо зараз немає роботи, то чом би й ні. Мені здається, так думає будь-який тренер. По-іншому може думати хіба що Мірча Луческу – це дійсно тренер світового класу", – заявив Вернидуб у інтерв'ю SportArenaTV.

Фахівець зробив собі ім'я у луганській Зорі, яку він очолював протягом 10 років. Останнім місцем роботи 54-річного тренера був солігорський Шахтар, звідки він пішов в кінці серпня, мотивувавши своє рішення сімейними обставинами.

"Цей епізод застереже Луніна від авантюр у Реалі": конкуренція Шевченка та Реброва, трансфери українців і віра в Супрягу