"Знаю, що буде нелегко – дуже важко, бо команда високого рівня, у них досить багато бразильців, жартома кажу, що практично збірна Бразилії. Думаю, вони вийдуть зібрані, вони також захочуть довести, що вони – Шахтар Донецьк – клуб, який представляє Україну. Вони досить мало набрали очок у скарбничку, що мене теж дуже не тішить.

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Я дуже засмучений, що Динамо, Шахтар і Зоря дуже мало цього року взяли очок. І ви ж знаєте, що наступного року вже буде без виходу команди безпосередньо в групу, а боротимуться за те, щоб туди потрапити – так само, як і ми. Тільки ми з першого раунду, припустимо, вони будуть з третього, на мою думку, і з плей-офф, тому я думаю, що буде дуже нелегка гра", – зазначив Вернидуб в ефірі FMF TV.

Додамо, що усі українські клуби достроково припинили участь у єврокубках у сезоні 2021/22. Шериф Вернидуба випередив Шахтар у групі D, позбавивши "гірників" шансів на участь у Лізі Європи.

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