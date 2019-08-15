Вернидуб: Думаю, правильніше було б звільнити Хацкевича в міжсезоння, а не зараз

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб прокоментував можливість призначення в київське Динамо.

"Я думаю, це якщо і потрібно було звільняти Хацкевича, то в міжсезоння, влітку. Це було б правильніше. А так, в авральному порядку, заднім числом.

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Як відреагую на дзвінок з Динамо? Ось коли це станеться, тоді й будемо про щось говорити. А зараз навіть не хочу обговорювати цю тему. Чутки – це чутки. Ось коли раптом щось станеться, тоді можна про щось говорити. А так – це і неетично, і несерйозно.

Назвіть мені хоч одну людину, якій Динамо запропонує, а вона відразу відмовиться? Хоч одну? Я думаю, у кожного є до цього прагнення. Але ще раз повторю, ось коли щось буде, тоді і матимемо про що говорити", – цитує Вернидуба "Сегодня".

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