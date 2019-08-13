Вернидуб: Динамо має зіграти у нахабний футбол з Брюгге

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від поєдинку Динамо проти Брюгге у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

"Зараз київське Динамо, і особливо його головний тренер Олександр Хацкевич, опинилися в не дуже гарній ситуації. Але все ж мені хочеться, щоб ЗМІ менше робили на цьому акцент, а дали можливість Олександру і його команді спокійно підійти до майбутньої гри.

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На мій погляд, нічого страшного не сталося навіть після того, як вони програли дві гри поспіль: Брюгге на виїзді і Шахтарю в чемпіонаті. Зараз для тренерського штабу Динамо найважливіше – повернути психологічний стан футболістів в правильне русло, пояснити їм, що відступати нікуди.

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Динамо має зіграти не просто в атакувальний футбол, а в нахабний футбол, в хорошому сенсі цього слова, який змусить Брюгге відчувати себе некомфортно і помилятися. Але при цьому необхідно врахувати і свої помилки, які були допущені в попередніх матчах.

Така кількість браку в передачах, така кількість втрат в центрі поля, взагалі не властиві для Динамо. Вони можуть грати набагато краще", – цитує Вернидуба "Сегодня".