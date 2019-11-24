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Вернидуб дебютував з поразки на чолі солігорського Шахтаря

15:25 136 Читать на русском
Вернидуб дебютував з поразки на чолі солігорського Шахтаря
Юрій Вернидуб / Фото ФК Шахтар Солігорськ

ФК Мінськ переграв Шахтар Солігорськ в рамках 29-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 29-й тур

Мінськ – Шахтар Солігорськ – 1:0

Гол: Васильєв, 79

Вилучення: Хадаркевич, 30 (Ш)

Шахтар з кимось грає – канали "Футбол 1/2" тиждень шукатимуть якусь "дич" про суперника донеччан, – Вернидуб

Вже на початку зустрічі гості залишились у меншості, пряму червону картку отримав Руслан Хадаркевич.

Після перерви гравці Мінська скористались чисельною перевагою та забили вирішальний м'яч, засмутивши Юрія Вернидуба у своєму дебютному матчі на посаді головного тренера Шахтаря.

Незважаючи на поразку, підопічні українського наставника закріпились на третій сходинці за тур до завершення чемпіонату Білорусі і матимуть право виступати у кваліфікації Ліги Європи у наступному сезоні.

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Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
Теги
Світ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Білорусь Українці за кордоном Мінськ Мінськ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ
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