Вернидуб дебютував з поразки на чолі солігорського Шахтаря

ФК Мінськ переграв Шахтар Солігорськ в рамках 29-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 29-й тур

Мінськ – Шахтар Солігорськ – 1:0

Гол: Васильєв, 79

Вилучення: Хадаркевич, 30 (Ш)

Шахтар з кимось грає – канали "Футбол 1/2" тиждень шукатимуть якусь "дич" про суперника донеччан, – Вернидуб

Вже на початку зустрічі гості залишились у меншості, пряму червону картку отримав Руслан Хадаркевич.

Після перерви гравці Мінська скористались чисельною перевагою та забили вирішальний м'яч, засмутивши Юрія Вернидуба у своєму дебютному матчі на посаді головного тренера Шахтаря.

Незважаючи на поразку, підопічні українського наставника закріпились на третій сходинці за тур до завершення чемпіонату Білорусі і матимуть право виступати у кваліфікації Ліги Європи у наступному сезоні.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб