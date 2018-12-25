"Вернидуб чітко все сказав про їхню передачу", – Рафаїлов знову розкритикував канали Футбол 1/2

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вчергове висловив критику телеканалам Футбол 1 та Футбол 2.

"Мені абсолютно нецікаво, що говорить Денисов. Я принципово його передачу багато років не дивлюся. Характеристику каналу Денисова дуже точно дав наш головний тренер. Це абсолютно кишеньковий канал. Ні в якій мірі не всеукраїнський. Вони не розуміють, що їм дійсно потрібно ставати іншим каналом або ж просто назватися каналом Шахтар", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, навесні цього року головний тренер луганців Юрій Вернидуб порівняв канали Футбол 1/2 з пропагандою Геббельса.

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