Вернидуб: Брага – серйозний суперник

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував результати жеребкування Ліги Європи.

"На жеребкуванні всі суперники були гідними. Ми готові грати. Чим вище рівень суперника, тим цікавіше. Будемо готуватися відповідально. Зараз зберемо достатньо інформації. Не бачу нічого страшного. Так, суперник серйозний. Брага – команда, яка любить грати в атакуючий футбол. Тому буде шанс перевірити себе на рівні такого опонента.

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Звичайно, краще б ми зіграли перший матч на виїзді. Хоча, хто як рахує. Все одно ми будемо проводити дві гри. Потрібно виходити і грати, як вдома, так і на виїзді. У нас уже були свого часу варіанти. Згадайте Мольде, коли ми першу гру вдома зіграли внічию, а другу виграли. Так що, немає нічого неможливого.

Я радий, що ми будемо грати в Запоріжжі. Сподіваюся, прийде багато вболівальників і стадіон буде повний. Що стосується мене особисто, то я півжиття прожив у Запоріжжі. Мені дуже дорогий цей край, і я буду щасливий, що 9-го серпня ми зіграємо тут на Славутич-Арені. Уболівальникам хочу сказати одне: приходьте і підтримайте команду, а ми зробимо все для того, щоб перемогти", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Першу гру луганська команда проведе в Запоріжжі 9 серпня. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня в Португалії.

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