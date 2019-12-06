Вернидуб анонсував суттєві зміни у грі солігорського Шахтаря – український тренер дав обіцянку вболівальникам команди

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб розповів, як планує змінити гру команди в наступному сезоні.

"За цей період встиг познайомитися з командою, вивчив гравців. Є група гравців, які покидають нас, будемо працювати над підсиленням. Не треба забувати, що є досить непогана академія. Молодих хлопців теж будемо залучати на збори. Зараз трохи відпочинемо, а вже з 9 січня приступимо до роботи і почнемо серйозно готуватися до наступного чемпіонату.

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Будемо працювати, а там життя покаже. Поки щось говорити не хочеться. Знайомився з командою. Добре, що з'явився час до відпустки познайомитися з командою і дізнатися її сильні сторони, слабкі сторони.

Зрозуміло, що гру будемо трохи перебудовувати. Постараємося грати цікавіше, в більш атакуючий футбол, який буде подобатися вболівальникам. Якщо буде подобатися вболівальникам, то буде плюс як мені, так і команді. Постараємося це зробити. А як буде, не хочу загадувати. Я не Бог, не можу передбачити це. Ми зі свого боку зробимо все", – цитує українського фахівця Прессбол.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар в листопаді. В минулому чемпіонаті Білорусі команда фінішувала на третьому місці, здобувши право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

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