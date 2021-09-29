"Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край, і я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Звичайно, ми розуміли, що нам доведеться оборонятися. Але ми добре впоралися і класно контратакували. І забили в самій кінцівці.

Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2

Я щасливий і гордий за свою команду, за цих хлопців. Ми на правильному шляху і продовжимо його дотримуватися. Поки ми ще не думаємо про вихід в плей-офф, адже нічого надзвичайного поки не зробили. Просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири найважливіші матчі. Коли настане пора завершальної гри, тоді і поговоримо про наступні стадії", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що після двох турів Шериф з 6 очками очолює групу D. Реал з трьома пунктами йде другим, а Інтер та Шахтар замикають таблицю – в обох команд по одному очку.

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