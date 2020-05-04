Вернидуб – про розгромну перемогу з солігорським Шахтарем: Футболісти стають мужиками

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди над Іслоччю у 7-му турі чемпіонату Білорусі (4:0).

"За десять днів грати три гри важкувато, я це розумів. Плюс, практично один і той же склад це робив. Робив я це навмисно, щоб хлопці були більш зіграними. Плюс, простежте вік команди на сьогоднішній день.

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Зрозуміло було, що Іслочь – дуже хороша команда. Можу на її адресу сказати тільки слова похвали, хоч вони і програли 0:4, але команда в хороший футбол грає. Найголовніше, що ми сьогодні правильно зіграли, розібрали добре суперника, ті атаки, які проводили через фланги, у нас проходили добре. Плюс, забили чотири м'ячі – респект хлопцям. Вони стають мужиками.

Якщо чесно, то фізично ми були сьогодні не дуже... Іслоч була свіжішою. Але те, що ми витримали цей темп і ритм – це супер. Думаю, це те, що ми заклали на двох зборах у Туреччині. А все інше – значить ми на правильному шляху і ту роботу, яку ми пропонуємо хлопцям, ми її правильно виконуємо. А хлопці слухають, роблять свою справу, виходять і б'ються", – цитує Вернидуба прес-служба Шахтаря.

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