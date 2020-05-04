toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Вернидуб – про розгромну перемогу з солігорським Шахтарем: Футболісти стають мужиками

4 травня 08:26 2083 Читать на русском
Вернидуб – про розгромну перемогу з солігорським Шахтарем: Футболісти стають мужиками
Юрій Вернидуб / фото: ФК Шахтар С

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди над Іслоччю у 7-му турі чемпіонату Білорусі (4:0).

"За десять днів грати три гри важкувато, я це розумів. Плюс, практично один і той же склад це робив. Робив я це навмисно, щоб хлопці були більш зіграними. Плюс, простежте вік команди на сьогоднішній день.

Розгром від хлопців Вернидуба у відеоогляді поєдинку першості Білорусі

Зрозуміло було, що Іслочь – дуже хороша команда. Можу на її адресу сказати тільки слова похвали, хоч вони і програли 0:4, але команда в хороший футбол грає. Найголовніше, що ми сьогодні правильно зіграли, розібрали добре суперника, ті атаки, які проводили через фланги, у нас проходили добре. Плюс, забили чотири м'ячі – респект хлопцям. Вони стають мужиками.

Якщо чесно, то фізично ми були сьогодні не дуже... Іслоч була свіжішою. Але те, що ми витримали цей темп і ритм – це супер. Думаю, це те, що ми заклали на двох зборах у Туреччині. А все інше – значить ми на правильному шляху і ту роботу, яку ми пропонуємо хлопцям, ми її правильно виконуємо. А хлопці слухають, роблять свою справу, виходять і б'ються", – цитує Вернидуба прес-служба Шахтаря.

Шахтар Вернидуба знищив Іслоч та значно покращив своє турнірне становище

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
9 травня
6016
Теги
Світ Білорусь Українці за кордоном Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
54
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук