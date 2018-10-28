Вернидуб – про перевід Прийми в дубль: Є моменти, коли потрібно впливати і карати

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб поспілкувався із журналістами після матчу 13-го туру УПЛ проти Олександрії (0:0).

Зіграли 0:0. Думаю, той результат, який сьогодні є, закономірний. Не можу сказати, що у нас було багато моментів. Не було багато моментів і у Олександрії. На мій погляд, Олександрія приїхала в Запоріжжя, щоб не програти. Вони свого результату досягли. Нам потрібно було забити і виграти. Але, на жаль, поки м'яч в ворота не йде. Потрібно терпіти. Працювати, якомога більше. І думаю, все налагодиться.

Зоря та Олександрія розписали нульову нічию

Переведення Прийми у дубль? У кожного є шанс. Сьогодні, наприклад, свій шанс отримав Майборода. На мій погляд, він дуже здорово увійшов в гру, в порівнянні з Леонардо. Вони обидва зіграли по тайму і Майборода мені сподобався більше. Якщо і далі так буде працювати, звичайно, буду віддавати йому перевагу. Аналогічно і з будь-якою іншою позицією. Є деякі моменти, коли потрібно впливати і карати. Наприклад, в дубль перевести на тиждень. Десь ще щось. Щоб люди розуміли і робили висновки і працювали ще більше і краще.

Що стосується травмованих, то дійсно є моменти, які не дуже мене радують. Але від цього нікуди не дітися. Це не тільки у нас. Травмовані є в будь-якій команді. Це футбол. Контактний вид спорту і ніхто від травм не застрахований. Хотілося б, щоб футболісти якомога швидше травми заліковували. Як гравці «Зорі», так і будь-якої іншої команди", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Зоря – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу