"Соса приїхав зі збірної, з іншого континенту. Це зовсім нелегко, коли добираєшся дві доби і потім ще акліматизація. Мендоза теж тільки повернувся зі збірної. Приїхав, температура, акліматизація. Я це розумію також, 6 годин часу між нашими країнами.

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Я радий, що хлопці їздять до збірних, але коли йде чемпіонат, вони трошки випадають. Тому ми зробили ставку на Микитишина попереду. Я вгадав, вважаю, і із Задеракою також, бо так як він працював останні 9 днів, мені дуже сподобалось. Я коли бачу, що людина так працює, я 100% дам шанс.

Кажуть, треба переїжджати до іншого міста грати домашні матчі. Навіщо переїжджати? Так, нам важко, усім важко. Але Кривий Ріг – це Україна. Також, як і Полтава. Тут також розпочали із запізненням через тривогу. У Львові також були затримки через це. Але треба терпіння", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, домашні матчі криворізького клубу проти Шахтаря та Лівого Берега були перенесені через тривалу повітряну тривогу. Наразі підопічні Юрія Вернидуба займають 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 35-ма очками.

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