"Зробимо все для позитивного результату. Сподіваюся, зможемо протистояти такому сильному супернику, як Реал. Є деякі втрати, але, гадаю, ми готові. Гра все покаже.

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Ми команда з маленького, але дуже гарного та затишного міста Тирасполя, проте ми вже змогли довести, що Шериф – це ім'я у футболі. Ми гідно граємо на груповому етапі Ліги чемпіонів, змагаємось із грандами, забиваємо красиві голи.

Це на все життя залишиться у моєму серці. Для хлопців це величезний шанс допомогти собі у кар'єрі та надалі грати у великих командах Європи", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

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