"Чим нинішній Шахтар відрізняється від того, проти якого грав я? Зрозуміло, що команда змінюється, прийшов новий тренер, достатньо молодий, про якого всі відгукуються, як про другого Гвардіолу.

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Складно зараз сказати щось, але те, що Шахтар готувався до Ліги чемпіонів, Шахтар зробив досить серйозні придбання, говорить про серйозні наміри. Буде дуже непросто і нелегко грати. Я навіть задля цікавості подивився кілька матчів Сассуоло з минулого сезону. Мені дуже цікаво було, тому що багато приємних слів лунає у бік Де Дзербі.

Цікаве є, але те, що мені впало в очі – команда любить контролювати м'яч. І не просто контроль м'яча на чужій половині, а контроль м'яча заради того, щоб витягати суперника на свою половину.

Вони не грають на відбій. Вони до кінця намагаються зберегти м'яч, навіть на своїй половині, тим самим змусити суперника нервувати і виманити якомога глибше, а далі працює хороша і швидка лінія атаки, яка вміє дуже добре робити перехід з оборони в атаку. Один з принципів, на гачок якого ми не повинні потрапити. Є над чим думати", – сказав Вернидуб у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, поєдинок між Шерифом та Шахтарем відбудеться у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

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