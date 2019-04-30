Вернидуб – найкращий тренер 26 туру УПЛ

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб був визнаний найкращим тренером 26 туру.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Юрій Вернидуб визнаний найкращим у 26 турі УПЛ. Середня оцінка склала 4,6.

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Зорі на виїзді в принциповому матчі здолала Олександрію (2:0) і зберегла шанси на "бронзу" УПЛ та пряму путівку в груповий раунд Ліги Європи.

Луганці після 26 турів перебувають на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 38 очок, Олександрія третя з 47 пунктами в активі.

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