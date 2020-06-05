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"Вернеру подарували контейнер з грошима": стало відомо, чому Ліверпуль не зміг підписати зірку Бундесліги

06:00 118 Читать на русском
"Вернеру подарували контейнер з грошима": стало відомо, чому Ліверпуль не зміг підписати зірку Бундесліги
Тімо Вернер / Bild

Журналіст Viasport Ян-Оге Фьортофт пояснив причину зриву трансферу Тімо Вернера до Ліверпуля.

"Щойно стало відомо, що Ліверпуль вийшов з угоди щодо Вернера з фінансових причин.

Ліверпуль втратив шанс купити Вернера – зірка Бундесліги вже домовився з іншим грандом АПЛ

Потім представники Вернера звернулися до Челсі, який, звичайно ж, подарував Тімо контейнер з грошима і пообіцяв позицію в команді. Клуби все ще повинні узгодити плату", – поділився Фьортофт у своєму твіттері.

Нагадаємо, Челсі став головним претендентом на трансфер Вернера – лондонці мають заплатити близько 60 млн євро до 15 червня через оригінальний пункт у контракті німця з РБ Лейпциг.

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Трансфери Трансфери Челсі Тімо Вернер Тімо Вернер Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Англія
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