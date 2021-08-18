"Вернере, забирайся з клубу", – фанат Челсі на весь стадіон принизив форварда лондонців
Нападник Челсі Тімо Вернер продовжує страждати від хейту вболівальників "синіх".
Скандальний епізод трапився під час останнього тренування команди Томаса Тухеля, на яке можна було потрапити фанатам.
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Між уболівальниками проводився інтерактив, людям на трибунах надавали мікрофон, щоб сказати кілька слів. Один з відвідувачів на весь стадіон сказав "Get Werner out of the club" (Вернере, забирайся з клубу). Така репліка одразу спровокувала гул на Стемфорд Брідж, а у хейтера Тімо відібрали мікрофон.
Нагадаємо, минулого літа Челсі придбав Вернера за близько 50 млн. Протягом сезону Тімо став об'єктом для насмішок через проблеми з реалізацією гольових моментів.
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