Скандальний епізод трапився під час останнього тренування команди Томаса Тухеля, на яке можна було потрапити фанатам.

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Між уболівальниками проводився інтерактив, людям на трибунах надавали мікрофон, щоб сказати кілька слів. Один з відвідувачів на весь стадіон сказав "Get Werner out of the club" (Вернере, забирайся з клубу). Така репліка одразу спровокувала гул на Стемфорд Брідж, а у хейтера Тімо відібрали мікрофон.

Нагадаємо, минулого літа Челсі придбав Вернера за близько 50 млн. Протягом сезону Тімо став об'єктом для насмішок через проблеми з реалізацією гольових моментів.

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