Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер висловився щодо дублю в ворота Північної Македонії та критики на свою адресу.

"Мені довелося ігнорувати критику. Якби я продовжував думати про неї, я б не зміг грати. Я знав, що в якийсь момент голи прийдуть. Я знаю, на що я здатен.

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Якщо ти подобаєшся тренеру, і він на тебе розраховує, це добре. Мені особливо потрібна довіра ззовні. І я сподіваюся, що зможу виправдати її", – цитує Вернера The Sun.

До слова, Вернер у 5 матчах під керівництвом Хансі Фліка у збірній Німеччини забив 5 голів та віддав 1 асист. Цікаво, що у Челсі Тімо відіграв у 8 поєдинках, забивши 2 голи та зробивши 1 результативну передачу.

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