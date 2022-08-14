Лише 5 днів тому РБ Лейпциг домовився про повернення 26-річного нападника. У Лондоні Вернер став мемом та символом марнотратства, але забивати зовсім не розучився.

Байєр сенсаційно поступився Аугсбургу, гольовий камбек Вернера не допоміг РБ Лейпциг втримати перемогу над Кельном

Сьогодні Тімо вийшов у стартовому складі "биків" на матч проти Кельна і на 36-й хвилині відкрив рахунок. Вернер наважився на удар здалеку, а голкіпер суперника не очікував такої зухвалості. Вийшов розкішний гол.

Відтак, Вернер забив свій 91-й м'яч у складі РБ Лейпциг, для цього йому знадобилося 157 поєдинків. У Челсі було 23 голи за 89 матчів.