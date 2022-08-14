Вернер забив у дебютному матчі після повернення в РБ Лейпциг – відео курйозного шедевра
06:00 - Читать на русском
Німецький нападник Тімо Вернер миттєво пригадав смак голів, опинившись у рідній стихії.
завершено
36’ Тімо Вернер
45+1’ Домінік Собослай
56’ Крістофер Нкунку
Флоріан Дітц 40’
Йошко Гвардіол 72’
36’ Тімо Вернер
40’ Флоріан Дітц
45+1’ Домінік Собослай
56’ Крістофер Нкунку
72’ Йошко Гвардіол
Лише 5 днів тому РБ Лейпциг домовився про повернення 26-річного нападника. У Лондоні Вернер став мемом та символом марнотратства, але забивати зовсім не розучився.
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Сьогодні Тімо вийшов у стартовому складі "биків" на матч проти Кельна і на 36-й хвилині відкрив рахунок. Вернер наважився на удар здалеку, а голкіпер суперника не очікував такої зухвалості. Вийшов розкішний гол.
Відтак, Вернер забив свій 91-й м'яч у складі РБ Лейпциг, для цього йому знадобилося 157 поєдинків. У Челсі було 23 голи за 89 матчів.
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