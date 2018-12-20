Вернер: Є тільки один клуб у Німеччині, куди я можу перейти, я прийму рішення в новому році

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер зробив заяву щодо свого можливого переходу в мюнхенську Баварію вже в січні.

"У мене є час, щоб спокійно обдумати і прийняти рішення в новому році. Якщо граєш за РБ Лейпциг і хочеш продовжити виступати в Німеччині, є лише один клуб, в який ти можеш перейти.

Баварія – РБ Лейпциг – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Звичайно, залишитися в Лейпцигу – це теж варіант. Проте в Німеччині інші клуби всерйоз не беруть участі в чемпіонській гонці", – сказав Вернер FourFourTwo.

РБ Лейпциг у матчі 16 туру Бундесліги мінімально поступився Баварії на Альянц-Арені (0:1) і залишився на 4 сходинці в турнірній таблиці.