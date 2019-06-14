Вернер сумнівається у переході в Баварію через Сане

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер може не перейти у мюнхенську Баварію.

Тімо Вернер узгодив деталі особистого контракту з мюнхенською Баварією, але засумнівався у переході, повідомляє Bild.

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Мюнхенський гранд планує підписати форварда збірної Німеччини наступного літа безкоштовно, щоб не платити 65 млн євро. Наразі "рекордмайстер" націлений на Лероя Сане з Манчестер Сіті.

Через це Вернер перестав вважати себе головним трансферним пріоритетом і може не переїхати на Альянц-Арену.

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