Вернер прокоментував свій перехід в Челсі

Форвард Тімо Вернер поділився емоціями після оголошення його переходу з РБ Лейпциг в Челсі.

"Я радий підписати контракт з Челсі, для мене це привід для гордості – приєднатися до цього чудового клубу. Я, звичайно, хочу подякувати РБ Лейпциг, клубу і вболівальникам за чотири фантастичні роки. Ви назавжди залишитеся в моєму серці.

Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера

Я з нетерпінням чекаю наступного сезону з моїми новими товаришами по команді, моїм новим тренером і, звичайно, вболівальниками Челсі. Разом у нас попереду дуже успішне майбутнє", – цитує Вернера офіційний сайт лондонців.

Нагадаємо, гравець збірної Німеччини приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.

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