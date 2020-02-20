Вернер прокоментував можливий трансфер у Ліверпуль

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер поділився думками щодо можливого переїзду на Туманний Альбіон.

"Ліверпуль – найкраща команда у світі на даний момент. І якщо ви чуєте, що ця команда вами цікавиться і вас з нею пов’язують, – це безперечно привід для гордості. У клубі грає безліч якісних гравців, і мені потрібно багато чому вчитися і покращувати свою гру щодня, аби досягти такого рівня і грати у такому клубі", – цитує Вернера видання Daily Mail.

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Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що Ліверпуль готовий активувати опцію викупу футболіста до кінця квітня, аби заплатити РБ Лейпциг 58 млн євро і відразу почати переговори з форвардом.

Тімо Вернер перейшов у РБ Лейпциг зі Штутгарта у липні 2016 року за 14 млн євро. Контракт гравця з "биками" розрахований до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні 23-річний форвард у 32 матчах у всіх турнірах забив 26 голів і віддав 10 результативних передач.

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