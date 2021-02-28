"Період, коли я не забивав, був найгіршим у моїй кар'єрі, тому що я ніколи не втрачав стільки вбивчих моментів. Я ніколи не мав такої довгої безгольової серії, тому був дуже щасливий, що все закінчилося два матчі тому. Без цих відчуттів було важко.

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Озираючись на свої півроку в Челсі, можу сказати, що це не найважчий період у кар'єрі. Плюси в тому, щоб дізнатися щось нове. Коли у тебе гольова посуха, ти чогось вчишся сам у себе, багато дізнаєшся про те, як справлятися з такими ситуаціями. Це був найкращий час, щоб дізнатися більше нового. На поганих відрізках ти вчишся більше за все, саме це сталося минулого місяця", – цитує Вернера Sky Sports.

До слова, 15 лютого Тімо перервав свою 13-матчеву безгольову серію, відзначившись у воротах Ньюкасла. Загалом у 24-річного німця 34 поєдинки за Челсі (10 м'ячів та 9 асистів).

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