toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР РУХ

Вернер не планує догравати Лігу чемпіонів у складі РБ Лейпциг

22:40 335 Читать на русском
Вернер не планує догравати Лігу чемпіонів у складі РБ Лейпциг
Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Зірка РБ Лейпциг Тімо Вернер хоче попрощатись зі своїм клубом після завершення сезону Бундесліги.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

Тімо Вернер не хоче допомогти РБ Лейпциг у дограванні сезону Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

РБ Лейпциг підшукав заміну Вернеру – він зі своєю командою став сенсацією Ліги чемпіонів

24-річний форвард залишиться у німецькому клубі до завершення сезону Бундесліги (27 червня), але вже у ЛЧ, матчі якої заплановані на серпень, не хоче брати участь. Нагадаємо, Тімо перебуває за крок до підписання контракту з Челсі.

В 1/8 фіналу ЛЧ РБ Лейпциг змагається з Тоттенхем, у першому матчі лондонці у рідних стінах поступились супернику (0:1).

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Легенда збірної Мексики помер від коронавірусу – він грав на двох чемпіонатах світу
10:50
6854
Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тоттенхем - РБ Лейпциг Тімо Вернер Тімо Вернер Німеччина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
53
хв
Борусія Менхенгладбах
19:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук