Вернер не планує догравати Лігу чемпіонів у складі РБ Лейпциг

Зірка РБ Лейпциг Тімо Вернер хоче попрощатись зі своїм клубом після завершення сезону Бундесліги.

Тімо Вернер не хоче допомогти РБ Лейпциг у дограванні сезону Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

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24-річний форвард залишиться у німецькому клубі до завершення сезону Бундесліги (27 червня), але вже у ЛЧ, матчі якої заплановані на серпень, не хоче брати участь. Нагадаємо, Тімо перебуває за крок до підписання контракту з Челсі.

В 1/8 фіналу ЛЧ РБ Лейпциг змагається з Тоттенхем, у першому матчі лондонці у рідних стінах поступились супернику (0:1).

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