Вернер не є Мессі чи Роналду – у Ліверпулі він міг би облажатися, – екс-форвард мерсисайдців

Колишній форвард Ліверпуля і збірної Англії Стен Коллімор скептично оцінив шанси німецького форварда Тімо Вернера закріпитись у команді Юргена Клоппа.

"Вернер – добротний нападник, універсальний атакувальний футболіст. Але я не розумію вболівальників Ліверпуля, які ридають через те, що клуб не зміг його придбати. Тімо – не Ліонель Мессі і не Кріштіану Роналду.

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Не намагаюся сказати щось образливе у бік Челсі. Вони чудово підходять один одному, тому на Стемфорд Брідж повинні радіти цьому трансферу. Вернер покращить їх молоду команду, зробить її міцним претендентом на першу четвірку АПЛ.

Але Ліверпуль – переможець Ліги чемпіонів, чемпіон світу, а скоро стане ще й чемпіоном Прем'єр-ліги. У такому клубі Тімо зіткнувся б з величезним тиском. Допускаю, що у Ліверпулі він міг би облажаться", – цитує Коллімора видання Mirror.

Нагадаємо, Вернер, якого довгий час сватали у Ліверпуль, в останню мить уклав попередній контракт з лондонським Челсі.

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