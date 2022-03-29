Вернер розчарований своїм становищем у Челсі. У цьому сезоні в німця лише один гол і один асист у 14 матчах АПЛ. Жахливі показники. Томас Тухель мало довіряє форварду, віддаючи перевагу Хаверцу та Лукаку.

Тімо хоче покинути Челсі, повідомляє Sport1. Агент футболіста вже працює над варіантами. Головним претендентом виступає дортмундська Борусія, в якої будуть гроші після продажу Холанда.

За інформацією джерела, Челсі готовий відпустити Вернера за 40 мільйонів євро. Ні керівництво, ні тренер не будуть заперечувати. Але є проблема у високій зарплаті форварда – він отримує в Лондоні аж 16 млн євро на рік.

Окрім цього, не варто забувати, що Челсі під санкціями і не може купувати чи продавати футболістів. Перш ніж здійснювати трансфери, клуб повинен знайти нового власника та позбутися Абрамовича.

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