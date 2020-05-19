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Вернер готовий обрати Інтер через невизначеність Ліверпуля

10:45 331 Читать на русском
Вернер готовий обрати Інтер через невизначеність Ліверпуля
Тімо Вернер / фото: РБ Лейпциг

Нападник РБ Лейпциг та збірної Німеччини Тімо Вернер готовий до переїзду в інший клуб.

Міланський Інтер отримав шанс підписати одного з найкращих нападників німецької Бундесліги, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, Вернер змінив свій погляд на потенційний переїзд в Серію А. Раніше німець не хотів переходити в Інтер, але тепер готовий розглянути цей варіант. Зазначається, що цьому посприяла невизначеність Ліверпуля. "Червоні" раніше були фаворитом на гравця, але досі сумніваються в доцільності платити Лейпцигу 60 млн євро.

Водночас, Інтеру для здійснення цього трансферу доведеться продати Лаутаро Мартінеса. Однак з цим не повинно виникнути проблем, оскільки Барселона та Реал вже цього літа хочуть переманити аргентинця в чемпіонат Іспанії.

До слова, контракт Вернера з РБ Лейпциг розрахований до літа 2023 року. У поточному сезоні 24-річний форвард забив 27 голів та віддав 12 асистів у 36 матчах.

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Ліверпуль Ліверпуль РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тімо Вернер Тімо Вернер Інтер Інтер Італія
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