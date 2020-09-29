Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Тоттенхем – Челсі – 1:1 (пен. 5:4)

Голи: Ламела, 83 – Вернер, 19

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Моурінью натякав перед поєдинком, що гратиме резервним складом через щільний графік, попри це, стартові 11 гравців "шпор" виглядали досить переконливо.

Гості відкрили рахунок вже на 19-й хвилині. Форвард Челсі Тімо Вернер отримав м'яч з правого флангу і потужним ударом здалеку забив свій дебютний гол. Підопічні Лемпарда утримували мінімальну перевагу майже до фінального свистка, але у Еріка Ламели були інші плани. Півзахисник Тоттенхема скористався помилкою захисту гостей та перевів гру у серію післяматчевих пенальті.

Новоспечений воротар Челсі Едуар Менді не переграв досвідченого Льоріса у футбольній лотереї, вирішальний пенальті не зміг реалізувати Мейсон Маунт. Тоттенхем завоював путівку у чвертьфінал турніру.

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