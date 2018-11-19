Вермален покине Барселону та хоче повернутись в АПЛ

Захисник Барселони Томас Вермален проводить останній сезон у футболці іспанського клубу.

Барселона не буде продовжувати контракт з Томасом Вермаленом, який завершується 30 червня 2019 року. Відтак сезон 2018/19 стане останнім для 33-річного бельгійця у складі Барселони, інформує Mundo Deportivo.

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Якщо раніше каталонці ще розглядали варіант продовження співпраці із захисником, то його регулярні травми звели таку ймовірність до нуля.

Сам бельгієць планує продовжити свою кар'єру в АПЛ. Вермален вважає, що він ще здатен продемонструвати пристойну гру в одному з найкращих чемпіонатів світу. Втім, захисник готовий розглянути й інші варіанти.

Вермален перейшов у Барселону з Арсенала у 2014 році. У поточному сезоні зіграв лише 3 матчі. Сезон 2016/17 бельгієць на правах оренди провів у Ромі.

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