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Вермален перейшов у Віссел Кобе

10:51 162 Читать на русском
Вермален перейшов у Віссел Кобе
Томас Вермален / Reuters

Колишній оборонець лондонського Арсенала та іспанської Барселони Томас Вермален став гравцем японського Віссел Кобе.

Досвідчений бельгієць приєднався до японського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт Віссел Кобе.

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Деталі контракту Вермалена наразі невідомі. До J-Ліги 33-річний оборонець перебрався у статусі вільного агента. Останнім його клубом була Барселона. Раніше він також захищав кольори італійської Роми, лондонського Арсенала, Валвейка та Аякса.

До слова, за Віссел Кобе виступають ще 2 екс-гравці Барси – хавбек Андрес Іньєста та форвард Давід Вілья.

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