Вермален може перебратися за океан

Оборонець іспанської Барселони Томас Вермален отримав пропозицію щодо переходу в американську MLS.

Нью-Інгленд Революшн може підписати досвідченого оборонця "блаугранас", повідомляє MLS Multiplex.

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За інформацією видання, американці хочуть запросити Вермалена, щоб покращити гру в обороні команди. "Ревз" не пропускали лише в двох матчах регулярного чемпіонату в сезоні-2019, тому сподіваються, що бронзовий призер ЧС-2018 підсилить задню ланку команди.

Томас Вермален через серію травм пропустив понад чотири десятки поєдинків у минулі 2 сезоні в складі Барселони. Раніше він відмовився від переходу в Андерлехт у статусі граючого тренера.