Вермален може перебратися за океан

Німеччина — 08:00 494
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Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги
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Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10 лип 1767
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Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з БарселоноюІспанія — 10 лип 7083
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УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 командУкраїна — 10 лип 4852
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УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20Україна — 10 лип 5888