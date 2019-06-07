Вермален може опинитися в Олімпіакосі

Оборонець іспанської Барселони Томас Вермален налаштований змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Досвідчений бельгієць, найімовірніше, поповнить склад пірейського Олімпіакоса. Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

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Вермален перейде до "червоно-білих" у статусі вільного агента. 33-річний центрбек також мав варіант із Андерлехтом, який нещодавно очолив Венсан Компані. Проте, грецька Суперліга виглядає привабливіше через фінансові умови.

У сезоні 2018/19 Томас Вермален провів за Барселону лише 12 матчів у всіх турнірах. Уже звично причиною цього стали травми бельгійського захисника.

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