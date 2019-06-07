toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Вермален може опинитися в Олімпіакосі

16:43 76 Читать на русском
Вермален може опинитися в Олімпіакосі
Томас Вермален / Reuters

Оборонець іспанської Барселони Томас Вермален налаштований змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Досвідчений бельгієць, найімовірніше, поповнить склад пірейського Олімпіакоса. Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Буффон може опинитися в Барселоні – Брешія прагне перехопити ветерана

Вермален перейде до "червоно-білих" у статусі вільного агента. 33-річний центрбек також мав варіант із Андерлехтом, який нещодавно очолив Венсан Компані. Проте, грецька Суперліга виглядає привабливіше через фінансові умови.

У сезоні 2018/19 Томас Вермален провів за Барселону лише 12 матчів у всіх турнірах. Уже звично причиною цього стали травми бельгійського захисника.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей

blog_ava
Колумбія U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2019
16:20
7417
Теги
Світ Барселона Барселона Олімпіакос Олімпіакос Трансфери Греція Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Томас Вермален Томас Вермален
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
17
хв
Україна
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук