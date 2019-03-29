Верея через зміну керівництва може попрощатись з Севідовим та українськими футболістами

У болгарській Вереї можуть відбутись серйозні кадрові зміни.

У клубі змінивс інвестор і керівництво знову перейшло до почесного президента Галіна Міхайлова та президента Крістіану Парванова, повідомляє topsport.bg.

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У зв'язку з цим команду очолить новий головний тренер Іван Вутов, а український спеціаліст Олександр Севідов, який зараз очолює Верею, буде звільнений.

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Також, у команді до кінця сезону повинні залишитись переважно болгарські футболісти. Тому, українські гравці Денис Васільєв, Сергій Рудика, Євген Добровольський та Геннадій Ганєв також можуть покинути клуб.