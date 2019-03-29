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Верея через зміну керівництва може попрощатись з Севідовим та українськими футболістами

29 березня 23:21 315 Читать на русском
Верея через зміну керівництва може попрощатись з Севідовим та українськими футболістами
Олександр Севідов / Фото: ФК Маріуполь

У болгарській Вереї можуть відбутись серйозні кадрові зміни.

У клубі змінивс інвестор і керівництво знову перейшло до почесного президента Галіна Міхайлова та президента Крістіану Парванова, повідомляє topsport.bg.

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У зв'язку з цим команду очолить новий головний тренер Іван Вутов, а український спеціаліст Олександр Севідов, який зараз очолює Верею, буде звільнений.

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Також, у команді до кінця сезону повинні залишитись переважно болгарські футболісти. Тому, українські гравці Денис Васільєв, Сергій Рудика, Євген Добровольський та Геннадій Ганєв також можуть покинути клуб.

Теги
Українці за кордоном Світ Денис Васільєв Денис Васільєв Сергій Рудика Сергій Рудика Євген Добровольський Євген Добровольський Геннадій Ганєв Геннадій Ганєв Олександр Севідов Олександр Севідов Верея Верея
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