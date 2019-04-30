Верету погодив контракт із Наполі – Емері хотів ним замінити Ремзі

Півзахисник італійської Фіорентини Жордан Верету близький до переходу в Наполі.

Французький хавбек вже узгодив контракт із "партенопейцями", повідомляє Il Mattino.

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За інформацією видання, Верету готовий поставити підпис під 5-річною угодою. На Сан-Паоло вихованець Нанта зароблятиме 1,9 млн євро на рік. Фіорентина отримає за свого півзахисника орієнтовно 20 млн. Два роки тому "фіалки" придбали Верету в Астон Вілли всього за 7 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні француз провів 30 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 3 асисти. Раніше на Жордана Верету претендував Арсенал – "каноніри" хотіли ним замінити Аарона Ремзі.

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