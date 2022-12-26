Голкіпер Богдан Когут продовжив контракт з Вересом, повідомляє прес-служба рівнян.

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35-річний капітан команди підписав угоду терміном на два роки – до кінця 2024-го. Саме завдяки його впевненій грі команда Юрія Вірта змогла піти на зимову паузу на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 17 очок.

Нагадаємо, Когут – вихованець Карпат. Раніше виступав за Львів, Оболонь, Севастополь, Буковину, Десну, Волинь, польський Спартакус та молдовський Белць. У Верес перейшов у лютому 2020 року та провів за рівненську команду 98 матчів, у яких пропустив 96 м'ячів. У поточному сезоні зіграв 15 поєдинків і пропустив 20 голів (ще у 2 зустрічах відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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