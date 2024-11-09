"Рівненський Верес підтримує ініційовану житомирським Поліссям вимогу щодо проведення зустрічі представників клубів української Премʼєр-ліги з головою Комітету арбітрів УАФ Катериною Монзуль та консультантом з арбітражу УАФ Ніколою Ріццолі задля прямого і відкритого діалогу щодо якості арбітражу футбольних матчів.

Скандал у матчі Олександрія – Полісся: УАФ визнала помилку арбітра, озвучивши пом'якшувальні обставини

Ми закликаємо Комітет арбітрів УАФ до більшої відкритості. А саме: оприлюднення стенограм обговорення спірних епізодів гри між головним арбітром і бригадами VAR, запровадження рейтингу арбітрів (із можливістю преміювання найкращих і застосування санкцій до найгірших), а також організацію роботи єдиного центру VAR (як це працює у чемпіонатах країн ЄС). Ми переконані, що такі кроки збільшать рівень довіри до арбітрів і позитивно вплинуть на якісну конкуренцію у чемпіонаті", – йдеться в офіційній заяві рівнян.

Нагадаємо, непризначення пенальті у ворота Олександрії на 90+3 хвилині у матчі 12-го туру УПЛ "принесло" Поліссю першу поразку в сезоні. Як наслідок, житомирці звинуватили головного рефері Олександра Шандора та відповідального за VAR Романа Блавацького у некомпетентності. УАФ вже визнала помилку арбітрів, однак Геннадія Буткевича це не задовольнило – Полісся вимагає діалогу з керівництвом Комітету арбітрів. Раніше вимогу підтримала Оболонь, а тепер і Верес.

Оболонь підтримала Полісся у боротьбі з упередженим суддівством і вимагає зустрічі з Монзуль та Ріццолі – офіційна заява