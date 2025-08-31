ЛНЗ підходив до зустрічі, не пропустивши жодного гола в стартових трьох турах і набравши сім очок. Верес же на цьому відрізку взагалі не забивав, зазнавши трьох поразок – однак рівняни зіграли проти обох грандів і Полтави. При цьому команди стилістично були схожими, тож поєдинок у Черкасах обіцяв стати цікавим.

У господарів все пішло шкереберть практично одразу. Вже на 3-й хвилині вони пропустили гол внаслідок кросу Харатіна з правого флангу – Бойко замкнув його у дотик, поціливши у дальній нижній. 0:1! Віталій відзначився у воротах колишнього клубу. Неймовірно, але цей удар став для Вереса єдиним у першому таймі.

ЛНЗ ще до перерви провів 9 пострілів. Майже всі вони пройшли з дистанції у 6-10 метрів – винятком став штрафний у виконанні Нонікашвілі – однак підопічним Віталія Пономарьова критично не щастило. Удари йшли або поруч з каркасом, або блокувались. Особливо схибили Беннет і Танковський, які замикали простріл на порожню дальню стійку й не влучили у ворота.

Здавалося, що в другому таймі черкасці дотиснуть рівнян, однак нічого подібного не сталося. Гра у "насінневого заводу" взагалі не пішла – не пригадується жодного гострого моменту. Верес навіть перебив ЛНЗ, маючи 8:6 за ударами.

На 69-й хвилині гості ще й другий гол провели. Героєм став Ндукве, який замкнув простріл Шарая на лінії воротарського. Нападник пробивав вже у порожні ворота.

На 81-й хвилині Муравський ще й вилучення отримав за фол проти свіжого Воллі. Так господарі залишились у меншості. За такого розкладу врятуватись проти Вереса було нереально. Фінальний свисток зафіксував першу перемогу підопічних Олега Шандрука у новому чемпіонаті!

