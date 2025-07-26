Верес та Рух продовжують готуватися до старту української Прем'єр-ліги.

Товариські матчі

Перша гра

Рух – Верес – 2:0

Голи: Лях, 11, Фаал 86

Вилучення: Ціпот 82

Друга гра

Рух – Верес – 1:2 (1:1)

Голи: Руніч, 35 – Матківський, 12, Уоллі, 67

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Рух та Верес провели два товариських матчі в один. У першому спарингу львів'яни святкували перемогу над рівнянами, забивши два м'ячі. Верес мав декілька прекрасних моментів, щоб відзначитися, але не вистачило ефективності.

У другому матчі вже рівненський клуб взяв реванш. Перша половина гри завершилася нічийним рахунком, а перемогу приніс Уоллі на 67 хвилині.

Верес у першому турі УПЛ гратиме проти Динамо, а Рух зустрічатиметься з Полтавою.

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