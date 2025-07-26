Верес взяв реванш у Руха у другому спарингу за день – у команди Шандрука попереду матч з Динамо
Верес та Рух продовжують готуватися до старту української Прем'єр-ліги.
Товариські матчі
Перша гра
Рух – Верес – 2:0
Голи: Лях, 11, Фаал 86
Вилучення: Ціпот 82
Друга гра
Рух – Верес – 1:2 (1:1)
Голи: Руніч, 35 – Матківський, 12, Уоллі, 67
"Там жах просто": в УАФ пояснили, чому зменшили допустиму кількість уболівальників на матчі Олександрії
Рух та Верес провели два товариських матчі в один. У першому спарингу львів'яни святкували перемогу над рівнянами, забивши два м'ячі. Верес мав декілька прекрасних моментів, щоб відзначитися, але не вистачило ефективності.
У другому матчі вже рівненський клуб взяв реванш. Перша половина гри завершилася нічийним рахунком, а перемогу приніс Уоллі на 67 хвилині.
Верес у першому турі УПЛ гратиме проти Динамо, а Рух зустрічатиметься з Полтавою.
Чемпіонат України офіційно почався – результат стартового матчу Другої ліги