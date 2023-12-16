"Зараз у нас пауза у чемпіонаті. Найближчий домашній матч команди відбудеться наприкінці лютого. Ми сподіваємося, що до того часу побачимо офіційні документи і відповідні роз'яснення від Мінмолодьспорту.

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Верес регулярно виступає за повернення вболівальників на трибуни за умови дотримання усіх норм безпеки. Ми вже допускали на трибуни акціонерів, які є співвласниками клубу. Наша позиція: якщо концерти і театральні вистави проводяться за участі глядачів, а спорт за порожніх трибун – то це неправильно. Це не дає можливості розвиватися спорту.

Ми розуміємо, що триває війна, що є вимоги безпеки. Є укриття на стадіоні Авангард у Рівному, є укриття в пішій доступності. Ми могли б прийняти на Авангарді 1100-1200 вболівальників. Усі вони за потреби могли б перейти в укриття. Ми прекрасно розуміємо можливості наших укриттів, логістику глядачів. І це точно безпечніше, ніж збирати людей у фан-зони на площах, як пропонувалося раніше. Нагадаю, Верес вже штрафували за присутність на стадіоні акціонерів і співвласників клубу. Ми це сприймали як донат на United24 і як допомогу ЗСУ.

Фактично, в нас вже напрацьований механізм робочої групи, передбаченої Мінмолодьспорту. Коли ми ще минулого року починали просувати цю ідею – ми говорили, що в нас є погодження Ради оборони області, Рівненської ОВА, ДСНС. Не вистачало політичної волі на рівні держави. Сьогодні вона є.

Рішення про допуск вболівальників на трибуни дозволить навіть зараз думати про якийсь розвиток футболу і спорту загалом. Нам треба звикати жити в цих умовах. Бо наша боротьба триває в двох вимірах: перший – за наші кордони, а другий – за наших дітей і онуків. Футбол допомагає виховувати нашу молодь і давати надію, що життя триває", – цитує Надєїна офіційний сайт рівнян.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок (у команди є гра в запасі).

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