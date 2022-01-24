Товариський матч

Градец-Кралове (Чехія) – Верес (Україна) – 1:1

Голи: Влканова, 17 – Пасіч, 70

У першому спарингу на зимовому зборі Верес зійшовся з представником чемпіонату Чехії – Градец-Кралове. Суперник з перших хвилин почав тиснути на ворота ворота Артема Кичака, створюючи момент за моментом. Зрештою настирливість вилилась у гол: чехи поборолись на лінії з захисниками, прокинули на хід Адаму Влканову, який вже увірвався у штрафний майданчик і потужним ударом знайшов шпарину між штангою і кіпером.

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На 20-й хвилині рівняни дивом не пропустили. Навіс з кутового з правого флангу на дальню штангу міг принести неприємності, якби Кичак на мить не випередив суперника, якому залишалось просто замкнути сферу у сітку. Чехи продовжили тероризувати захист українців і часто оборонцям доводилось просто вибивати м'яч на кутовий. Наприкінці тайму Михаїл Гечев не реалізував вихід сам на сам...

Відігратись Верес зумів лиш в середині другої сорокап'ятихвилинки. Після пострілу зі стандарту з лінії штрафного голкіпер у стрибку потягнув сферу з правого кута, однак на добиванні першим був Пасіч, який мало не порвав сітку. Згодом рівняни здійснили вихід 4 в 1, але не судилося. На останній хвилині фортуна усміхнулась українцям, коли зі штрафного чехи пробили над поперечиною.

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