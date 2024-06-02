У матчі-відповіді за право грати у найвищому дивізіоні Верес на своєму полі розбив Епіцентр (3:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша гра завершилась бойовою нічиєю 1:1, де Вересу вдалось врятуватися від поразки лише наприкінці зустрічі, тож на дуель у Рівному команди виходили в однаковому становищі.

Верес не зміг перемогти Епіцентр у першому матчі плей-офф за УПЛ – рівняни врятувались наприкінці зустрічі

Верес під тиском власних трибун розпочав активніше і вже на 7-й хвилині вийшов вперед. Після вкидання з-за бокової Сікейра подав у воротарський, Владислав Кристін вже навприсядки намагався головою скинути на голкіпера, але сфера зрізалась і відскочила до Гайдучика – Микола потужно вгатив у сітку. Рівняни продовжили тисну і вже Дахновський міг виходити сам на сам, але злякався, що потрапить в офсайд, пригальмував і темп було втрачено.

В середині тайму Дахновський з перспективного штрафного стрільнув по горобцях. За трохи Сікейра ледь не зламав Ліповуза, брутально стрибнувши останньому в ноги. Арбітр довго консультувався з Анастасією Романюк, яка відповідала за VAR, але пошкодував бразильця, обмежившись "гірчичником".

На 26-й хвилині Гайдучик оформив дубль, але гол скасували через офсайд. Згодом Кучеров стріляв з-за меж штрафного, але влучив прямо у руки Чорнобаю. У Епіцентра відверто нічого не виходило, команда взагалі рідко переходила на чужу частину поля, аби контратакувати.

Одна з перших по-справжньому небезпечних спроб у "супермаркета" виникла аж на 35-й хвилині: Кристін отримав м'яч на правому фланзі, пройшов до лінії поля і навісив – Бендера з льоту замкнув повз стійку.

На останній хвилині Сікейра втік лівим флангом і під опікою захисників примудрився пробити у дальній кут – голкіпер не дотягнувся, Дахновський не зумів підправити у сітку і сфера пролетіла повз ворота.

Однак на перерву Верес пішов перемагаючи з різницею у 3 голи. Спочатку Кристін віддав передачу на голкіпера, але вона вийшла дуже кволою і неочікуваною для партнера, Шарай встиг першим до м'яча і пробив повз голкіпера. А за мить Гайдучик отримав закидання з власної половини поля на правому фланзі, пройшов до воротарського і майстерно закрутив під ліву стійку. Справжній нокдаун для Епіцентра.

Одразу після відпочинку Дахновський легко розібрався з захисником і з вигідної позиції пробив над поперечиною. Ліповуз огризнувся ударом вище воріт, намагаючись замкнути скидання від партнера. Згодом Гайдучик отримав закидання за спини захисників, увірвався у воротарський і опинився на газоні – арбітр пенальті не дав. За мить Чорнобай поспішаючи розвинути атаку викинув м'яч прямісінько у ноги Годі – той одразу ж пробив у порожні ворота, але влучив у захисника.

На 57-й хвилині Епіцентр мав чи не найкращу нагоду забити: Стень отримав передачу поблизу воротарського і забарився з ударом – Когут побіг напереріз і, кинувшись у ноги, вибив сферу.

Згодом Гайдучик знову змарнував момент: Годя поборовся на правому фланзі, прострілив у воротарський, Кристін перехопив передачу, але вкотре помилився і віддав м'яч Миколі – той з близької відстані пробив впритирку з лівою стійкою.

В середині тайму Шастал буквально розстрілював ворота Епіцентра з 10-ти метрів, але дивом пробив над поперечиною. Верес робив все, аби забити ще раз, але йому відверто не щастило – Мрвальєвіч бив впритул у вже порожні ворота, але в останній момент Мороз опинився на лінії, заблокував і не дозволив добити Шасталу.

На останній хвилині Епіцентр таки забив гол престижу: Кравчук вже з лінії поля відпасував у район одинадцятиметрової позначки і Стень переправив сферу у сітку. Цього, однак, виявилось замало для камбеку.

Як наслідок, Верес зберіг прописку в еліті і наступний сезон розпочне в українській Прем'єр-лізі, а Епіцентр торуватиме свій шлях у найвищий дивізіон у Першій лізі.

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