Верес влаштував масову чистку складу – рівненський клуб покинули відразу шість гравців

Верес, який бореться за вихід у Першу лігу, вирішив кардинально змінити склад у зимове міжсезоння.

Рівненський клуб на своїй офіційній сторінці у Facebook оголосив про припинення співпраці з шістьма гравцями.

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Ігор Фіяло, Валерій Сад, Сергій Любчак, Іван Гребенюк і Віталій Тимофієнко розірвали свої контракти з Вересом за обопільною згодою. А от у хавбека Мар'яна Мисика ситуація дещо інша. Контракт 23-річного гравця належить Руху, а у Рівному він грав лише на правах оренди. Львівський клуб вирішив скористатися пунктом угоди, який передбачав повернення півзахисника вже взимку.

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Нагадаємо, що Верес йде серед трійки лідерів групи А Другої ліги – команда Юрія Вірта поступається п'ятьма очками Ниві Т і трьома Поліссю.