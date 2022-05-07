Цього тижня колишній президент Вереса Олексій Хахльов закликав прибрати з символіки команди літеру "V", мовляв, задля запобігання погіршення репутації й уникнення проблем зі законом, що забороняє використання символіки військового вторгнення російського неонацистського режиму в Україну.

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"Народні" опублікували офіційну відповідь ексфункціонеру, у якій звертається увага, що заборона не поширюється на торговельні марки, зареєстровані в установленому законом порядку до 24 лютого 2022 року. Юридичний аналіз законопроєкту також свідчить, що використовувати літери "Z" і "V" у назвах дозволяється.

Верес патріотично підсумував відповідь Хахльову: "Ми вважаємо, що під час жорстокої агресії Російської Федерації варто зберігати єдність і зосередити зусилля на відбитті навали. Тож підтримуємо ту частину Вашого звернення, де йдеться про те, що "Разом ми – сила". У нас один ворог – Росія! Тримаємо стрій і віримо у нашу Перемогу! Слава Україні".

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