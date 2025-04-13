Україна, УПЛ, 24-й тур

Зоря – Верес – 1:2

Голи: Харатін (автогол), 52 – Харатін, 3, Луан, 12

Вилучення: Василець, 52 (Зоря, червона картка)

Верес відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Подача кутового пішла за межі карного майданчика, м'яч на ногу упіймав Харатін та пробив точно у кут воріт свого колишнього клубу. Зорю цей гол не шокував, луганці могли забивати одразу ж, але удар Слесаря з кута пройшов поруч зі стійкою. На 13-й хвилині підопічні Олега Шандрука забили вдруге. Дахновський віддав пас з флангу під удар партнеру, а той викотив м'яч Луану, який виграв боротьбу у Вантуха та пробив в один дотик. Неймовірний початок від Вереса.

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На 19-й хвилині Луан вибив м'яч через себе, а Гайдучик бив головою та ледь не забив у власні ворота, з дев'ятки круглого дістав Кожухар. В наступні хвилини Зоря взяла м'яч під свій контроль, а рівняни зосередилися на контратаках. Обидві команди грали у відкритий атакувальний футбол і Верес старався не поступатися Зорі в атаці, попри забиті два м'ячі.

На 39-й хвилині гості розіграли кутовий як у моменті з першим голом і знову вийшло небезпечно. Цього разу подачу замикав Степанюк, але удар в площину заблокували захисники Зорі. В підсумку, перший там завершився за комфортної переваги Вереса у два м'ячі.

На старті другого тайму рівняни розіграли класну атаку, Гайдучик у чужому карному майданчику віддав пас на Шевченка, той не влучив по воротах, хоч йому ніхто не заважав. Луганці намагалися бити здалеку, проте удари Вантуха та Антюха були неточними.

Верес змарнув ще один момент: Гайдучик бив впритул, Сапутін врятував команду від третього пропущеного м'яча. Попри таку агресивну гру рівнян, забила Зоря. Тронтель подав у карний майданчик, а Харатін замкнув цю подачу у власні ворота, забивши таким чином у свої та чужі ворота в цьому матчі. Ще через кілька хвилин луганці залишись в меншості – пройшов гарний пас на Гайдучика з потенційним виходом віч-на-віч з голкіпером, форварда Вереса збив Василець та отримав червону картку за фол останньої надії.

Після вилучення гості дещо видозмінили свою гру та стали більше володіти м'ячем, а Зоря притиснулася до своїх воріт. Втім, підопічні Шандрука могли забивати третій. Дахновський пройшовся по флангу та викотив Шараю, але він у підкаті не влучив у порожні ворота.

Після замін від Младена Бартуловіча гра Зорі пожвавішала, небезпечно прострілював Яцик, замкнути пас не вдалося. Проте, загалом, атаки Вереса виглядали більш якісними, попри те, що команди скинули оберти наприкінці гри. На 87-й хвилині під удар вивели Кльоца, півзахисник пробив під поперечину, Сапутін кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

В кінці матчу Ігор Горбач міг стати героєм для Зорі, нападник прийняв м'яч та з близької відстані пробив у нижній кут, Кожухар парирував. Верес витримав атаки Зорі та здобув непросту перемогу, випередивши луганську команду у турнірній таблиці УПЛ.

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