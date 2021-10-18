Чорноморець і Верес перед матчем 11-го туру в Одесі мали дуже серйозну мотивацію. "Моряки" не знали перемог в УПЛ протягом двох місяців, опустившись на передостанню позицію в турнірній таблиці, а Верес не виграв у жодному з трьох попередніх поєдинків у чемпіонаті. Нічия у особистій зустрічі не влаштовувала нікого.

"На команду це ніяк не впливає": Цітаішвілі критично сприймає протести ультрас Чорноморця

Рівняни почали зустріч активніше, довго володіючи м'ячем і комбінуючи на чужій половині, але перший удар по воротах завдали одесити – це Ванат на 15-й хвилині замкнув подачу від Авагімяна. Вийшло занадто високо. Другий удар вже за дві хвилини завдали гості – і саме з цього пострілу вони відкрили рахунок у грі! Генадій Пасіч отримав поперечний пас від Шестакова, пройшов лівим флангом і прострілив на лінію воротарського, а його брат Євгеній пробив у дотик в ближній кут. 0:1!

Втім, щастя Вереса тривало недовго. Вже через три хвилини підопічні Юрія Вірта залишились у меншості внаслідок грубого фолу Кучерова проти Кадірі – Валерій зіткнувся у боротьбі з Мохаммедом і намагався уникнути контакту, але у підсумку опорник проїхався шипами по всій нозі суперника. Червона картка.

Чорноморець одразу ж пішов реалізовувати "більшість". Вже на 23-й хвилині зрівнювати рахунок міг Біловар, який замикав подачу Цітаішвілі на дальню стійку (трішки неточно), а на 31-й Петря пробив з гострого кута – Когут перевів м'яч над каркасом. Найкращі ж нагоди зрівняти рахунок господарі змарнували перед перервою – Ісаєнко на 40-й хвилині пройшов трьох захисників у штрафному й пробив повз ближню стійку, удар Гіо під поперечку на 42-й парирував Когут, а замикання Смирного з близької відстані пройшло повз ворота.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Вереса. В другому таймі Чорноморець продовжив діяти активніше, однак реально гострих моментів не виникало. За перші 20 хвилин в актив одеситів можна було занести тільки два слабеньких удари з околиць штрафного у виконанні Авагімяна та Цітаішвілі – вони не стали проблемою для Когута.

Верес впевнено відбивався, однак на 65-й хвилині оборона гостей дала збій – рівняни проспали вривання Авагімяна в штрафний, а Полюлях збив його. Пенальті! Путря взявся його виконувати, пробивши у правий кут, але Когут і тут виручив свою команду! Голкіпер не просто витягнув удар Іллі, а й спіймав м'яч!

Після цього команди провели серію замін. Юрій Мороз замість Авагімяна й Ваната випустив Кузика й Бугая, а Юрій Вірт зняв з пробігу Шестакова й Панасенка – замість них вийшли Сергійчук і Петько. Несподівано Верес видав ударну п'ятихвилинку, ледь не закривши гру: на 75-й хвилині Генадій Пасіч увійшов на лівий край карного майданчика й хитро пробив під ближню стійку (Кучерук парирував ногою), а на 77-й Мірошник забив гол – він замкнув подачу з кутового точним ударом головою! Втім, арбітр не зарахував взяття воріт, помітивши фол в атаці.

Чорноморець теж марнував моменти. Так, на 81-й хвилині Цітаішвілі продемонстрував шикарну майстерність, відгукнувшись на діагональ в район правого краю штрафного й пробивши з лету – втім, Когут врятував Верес. Юрій Мороз після цього моменту освіжив атаку, кинувши у бій Вачіберадзе. Юрій Вірт, своєю чергою, почав посилювати середню лінію й захист, випустивши Тимофієнка, Дахновського й Махєва. Ходи тренера гостей спрацювали краще, адже до кінця основного часу одесити не загострювали.

На останніх секундах врятувати "моряків" від поразки міг Кузик, який отримав скидку від Вачіберадзе й пробив з лету в дальню дев'ятку, однак м'яч пролетів поруч з нею. За марнотратство міг покарати Сергійчук, який виходив віч-на-віч з Кучеруком і потужно стріляв низом – голкіпер парирував.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вереса, внаслідок якої команда набрала 15 очок. Рівняни залишаються на дев'ятій позиції у турнірній таблиці. Чорноморець, маючи в активі 6 залікових балів, тримається на передостанній сходинці. Це вже 7-й поспіль матч одеситів, у якому вони не знають перемог.

"Ворскла – несолідна команда": тренер Олександрії розкрив причини сутички з Максимовим