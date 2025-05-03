УПЛ, 27-й тур

Верес – Оболонь – 0:2

Голи: Тарануха, 27, Ільїн, 42

Вилучення: Куція, 34 (Верес, друга жовта картка)

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Верес фактично дограє сезон в УПЛ. Від вильоту рівняни давно убезпечились, а боротись за єврокубки занадто пізно, тож команда могла пограти у своє задоволення. Натомість над Оболонню продовжував висіти Дамоклів меч пониження у класі, тож "пивоварам" треба було брати максимальну кількість очок у матчах, що залишились, аби не залежати від конкурентів.

Команди розпочали з розвідки. Степанюк не зумів завдати акцентового удару головою після подачі Куції на 7-й хвилині. Згодом Приймак заблокував потужний удар Степанюка. На 15-й хвилині Сміян мав можливість вивести Верес вперед, але пробив у захисника. Згодом він навішував у штрафний і ледь не закинув м'яч за комірець Марченку.

В середині тайму Оболонь вийшла вперед: Тарануха отримав передачу на хід від Устименка, увірвався правим флангом у штрафний і потужно пробив під поперечину. Майже одразу Верес міг відігратись: Дахновський цілив у нижній кут після пасу Куції – Марченко врятував. На 34-й хвилині господарі залишились у меншості – грузинський легіонер рівнян отримав другий "гірчичник" і покинув поле. Оболонь зуміла скористатись чисельною більшістю і забила "у роздягальню": Кожухар зреагував на удар впритул від Стасюка, але Ільїн був першим на добиванні.

На старті другої половини зустрічі виник суперечливий епізод, який змусив арбітра дивитися VAR – "пивовари" могли залишитись удесятьох за фол останньої надії. На щастя для киян, нічого крамольного рефері на відеоповторі не угледів. На 60-й хвилині Стасюк міг закривати гру, але пробив трохи вище воріт.

В середині другого тайму Груша потужно стріляв з меж штрафного – Кожухар не без проблем парирував. За мить після подачі з кутового Кожухар відбив м'яч кулаком в Гайдучика, від якого той влучив у штангу і вилетів в поле. На 79-й хвилині Венделл виходив сам на сам, але з гострого кута не зумів переграти Марченка.

Перемога дозволила Оболоні перервати безвиграшну серію, набрати 28 очок і піднятись на одинадцяту сходинку УПЛ. Верес з 35-ма пунктами сьомий.

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