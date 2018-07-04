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Верес створив кіберфутбольну команду

23:59 5 Читать на русском
Верес створив кіберфутбольну команду
Кіберфутбольна команда Вереса / НК Верес

Рівненський Верес створив команду NK Veres Rivne eSports у дисципліні FIFA.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про створення кіберфутбольної команди у дисципліні FIFA.

УПЛ планує створити кіберфутбольну лігу

Команда називатиметься NK Veres Rivne eSports. Її представлятимуть Максим Бобер та Юрій Гримак. Вони вдягатимуть футболки з номерами 40 та 77 відповідно.

"У кіберспорті дуже молодий зростаючий ринок, тому цей крок є дуже важливим в стратегії клубу. Кіберспорт – вже більше не майбутнє. Це сьогодення. Ми створили вертикаль кіберспортивного напрямку нашого клубу. Кожен може проявити себе та довести, що саме він заслуговує бути частиною Veres eSports", – сказав директор з розвитку Вереса Юрій Сєбов.

Теги
Друга ліга Верес Верес Кіберспорт
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