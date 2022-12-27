Рівненський клуб зацікавлений у тому, щоб його гравці на належному рівні володіли українською.

КДК УАФ оштрафував Верес. Причиною стало порушення регламенту щодо надання флеш-інтерв‘ю футболістами державною мовою, яке було зафіксоване після матчу 17-го туру УПЛ Верес – Динамо.

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"Відтепер і надалі представники народного клубу Верес даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. Для тих футболістів, або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні, клуб готовий організувати курси із вивчення української", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Водночас Верес зазначає, що це рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

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